Sinner-Alcaraz Max Giusti | Ecco le 10 regole per godersi il Big Match in tv

Oggi su Canale 5 va in onda l'ultimo episodio di 'Caduta Libera', condotto da Max Giusti. Nel frattempo, si discute del grande match tra due giocatori di tennis di alto livello, con un esperto che ha stilato dieci regole per seguire al meglio la partita in televisione. Non ci sono altri dettagli sul contenuto dell'intervento o sulle modalità di trasmissione.

(Adnkronos) – Max Giusti oggi condurrà su Canale 5 l'ultimo appuntamento di stagione di 'Caduta Libera'. Ma prima, alle 15, per nessun motivo, da grande tifoso e giocatore di tennis, si perderà la finale del Monte Carlo Masters tra Jannik Sinner e Carlo Alcaraz. Ed ha dei consigli per chi, come lui, vuole godersi il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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