Prima finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocherà al Country Club di Monte Carlo, davanti al Principe Alberto. L'incontro era stato anticipato da indiscrezioni che circolavano nelle settimane precedenti, creando aspettative tra gli appassionati di tennis. La partita, che si svolgerà in un ambiente elegante, rappresenta il primo confronto diretto tra i due giocatori, che si sono affrontati più volte in passato in incontri ufficiali.

E alla fine è arrivata. La prima finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, quella che tutti aspettavano, trova il suo palcoscenico naturale al Country Club di Monte Carlo, sotto gli occhi del Principe Alberto, in una cornice che ha già qualcosa di nobile prima ancora di cominciare. In palio c’è il primo titolo Masters 1000 sulla terra della stagione, ma soprattutto la vetta del ranking mondiale: il presente e il futuro che si incontrano, il reggente e l’aspirante tale, una rivalità che ha già il sapore delle grandi storie, una sorta di Guerra delle due Rose, se non fosse che si tratta di tennis. Quella di oggi sarà quindi il primo scontro...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, le clamorose indiscrezioni prima della finale a Montecarlo

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