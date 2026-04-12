Sinner-Alcaraz la resa dei conti | quanti punti ha già recuperato

Oggi si gioca la finale del torneo di Montecarlo tra Sinner e Alcaraz, due dei principali protagonisti della stagione. L’incontro, programmato per le 15, rappresenta anche l’ultimo atto per determinare il nuovo numero uno del ranking Atp. I due tennisti si sono affrontati già diverse volte durante l’anno e le loro sfide sono sempre molto attese dagli appassionati. Con questa partita si chiuderà anche il percorso di questo torneo, che si svolge sulla terra battuta.

Oggi è il giorno decisivo per l’Atp Montecarlo e la vetta del ranking Atp: Sinner e Alcaraz si sfidano per l’ennesima volta per un titolo Alle ore 15 di oggi, ci sarà l’atto conclusivo del torneo di Montecarlo che, in questo caso, deciderà anche chi sarà il numero uno al mondo. Percorso netto per i primi due della classe, che sono stati bravissimi a mettere da parte ancora una volta la concorrenza e arrivare in finale. Oggi, però, la sfida è ben più ampia rispetto al solo torneo di Montecarlo. Infatti, Sinner potrebbe scavalcare Alcaraz e tornare al primo posto nella classifica Atp. La distanza di punti tra i primi due al mondo impone, quindi, che chi vincerà oggi avrà in dote anche la vetta.🔗 Leggi su Sportface.it

Quanti punti ha già recuperato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. La finale decide il n.1Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era secondo a 1190 punti da Alcaraz, mentre con l’approdo in finale a Montecarlo di...

Quanti punti ha recuperato Sinner ad Alcaraz a Doha? Il nuovo distacco e le previsioni futureJannik Sinner è entrato nei tre mesi in cui ogni vittoria gli frutterà punti utili per il ranking ATP: non ci sono scarti all’orizzonte, non ci sono...

Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals