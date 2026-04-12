Oggi si gioca la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due tennisti si sfidano sul campo del Principato, con l’obiettivo di conquistare il titolo. L’incontro rappresenta un momento importante nel torneo, che vede protagonisti due tra i più giovani talenti del circuito. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta televisiva secondo l’orario stabilito.

È il giorno della grande sfida nel Principato: Jannik Sinner affronta Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. Un duello ormai diventato una classica del tennis contemporaneo, che mette di fronte due dei protagonisti assoluti del circuito ATP. Per l’azzurro, oltre al prestigio del titolo, c’è anche la possibilità di compiere un passo decisivo nella corsa al numero 1 del ranking mondiale. Il percorso verso la finale. Sinner arriva all’ultimo atto dopo un cammino solido e convincente. Il tennista italiano ha superato Ugo Humbert, Tomas Machac, Felix Auger-Aliassime e, in semifinale, Alexander Zverev, confermando uno stato di forma elevato anche sulla terra battuta.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Alcaraz in finale a Montecarlo: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi anche: Sinner-Zverev semifinale Montecarlo oggi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale