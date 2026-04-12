Sinner-Alcaraz | highlights finale Atp Monte-Carlo
Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte-Carlo, sconfiggendo in due set Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Con questa vittoria, l’italiano ottiene il quarto titolo Master 1000 consecutivo. A partire da domani, Sinner tornerà a essere il numero uno del ranking mondiale. La finale è stata caratterizzata da un primo set molto combattuto e da una vittoria più netta nel secondo.
Jannik Sinner conquista Montecarlo, battendo in 2 set Carlos Alcaraz (7-6(5) 6-3). Per l'azzurro è quarto Master 1000 vinto consecutivamente in carriera: da domani tornerà numero 1 del mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Monte-Carlo, quarti di finale: Sinner e Alcaraz sotto esameIl Masters 1000 di Monte-Carlo entra oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella sua fase decisiva con i quarti di finale.
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