Sinner-Alcaraz | highlights finale Atp Monte-Carlo

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte-Carlo, sconfiggendo in due set Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3. Con questa vittoria, l’italiano ottiene il quarto titolo Master 1000 consecutivo. A partire da domani, Sinner tornerà a essere il numero uno del ranking mondiale. La finale è stata caratterizzata da un primo set molto combattuto e da una vittoria più netta nel secondo.