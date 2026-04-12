Sinner-Alcaraz highlights Atp Montecarlo | il saluto a fine gara

Da gazzetta.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP di Montecarlo, Jannik Sinner ha affrontato Carlos Alcaraz in una partita molto attesa. Al termine dello scontro, Alcaraz si è avvicinato a rete per scambiare qualche parola con Sinner. Dopo la vittoria dell'azzurro, Alcaraz ha salutato il suo avversario con un commento sul tipo di superficie su cui avrebbe preferito giocare in futuro. Entrambi i tennisti si sono mostrati rispettosi e disponibili nel momento del saluto.

"Cemento, erba, terra. Sarà per la prossima volta.": così Carlos Alcaraz accoglie a rete Jannik Sinner dopo la vittoria dell'azzurro a Montecarlo: "È stato un piacere. Sempre un piacere", ha risposto poi il nuovo numero 1 al mondo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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