Sinner-Alcaraz gratis in TV | la nuova norma che cambia tutto

Domenica 12 aprile 2026, il match tra Sinner e Alcaraz al Court Rainier III di Montecarlo sarà trasmesso in diretta gratuita in Italia. La partita sarà visibile senza costi tramite la televisione in chiaro, seguendo una nuova normativa che consente di vedere alcuni eventi sportivi senza abbonamenti o pagamenti aggiuntivi. La modifica riguarda le trasmissioni di match di alto livello che coinvolgono atleti di punta.

L’appuntamento tra Sinner e Alcaraz al Court Rainier III di Montecarlo, previsto domenica 12 aprile 2026, sarà accessibile gratuitamente al pubblico italiano tramite la televisione in chiaro. La decisione di trasmettere l’incontro su TV8 scaturisce da una recente evoluzione normativa che punta a garantire la visione di eventi sportivi di grande impatto sociale attraverso i palinsesti nazionali senza necessità di abbonamenti privati. Il nuovo quadro normativo e la rilevanza sociale del tennis. La possibilità di seguire la sfida tra i due campioni non è un caso isolato, ma il risultato diretto del decreto firmato dall’8 ottobre 2025 dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner-Alcaraz gratis in TV: la nuova norma che cambia tutto Leggi anche: Sinner-Alcaraz si vedrà in tv gratis e in chiaro? Orario finale Montecarlo, canale esatto, streaming Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami: i punti che può recuperare nella corsa al n.1Jannik Sinner vincendo ad Indian Wells la settimana scorsa aveva guadagnato 1000 punti netti nei confronti di Carlos Alcaraz nel ranking ATP: il...