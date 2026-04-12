Sinner-Alcaraz e Parigi-Roubaix | la super domenica dello sport

Domenica 12 aprile 2026 si prospetta un giorno intenso per gli appassionati di sport, con eventi che spaziano dal ciclismo su strade sterrate alla partita di tennis tra due tra i più giovani e promettenti giocatori del circuito internazionale. La giornata vede sfide di rilievo in discipline diverse, attirando l’attenzione di pubblico e media di tutto il mondo. Gli appassionati attendono con entusiasmo queste competizioni, che promettono spettacolo e emozioni.

Domenica 12 aprile 2026 si apre come una delle giornate più dense di emozioni per il sportivo internazionale, con un palinsesto che spazia dalle polverose strade del ciclismo classico alle accese corti del tennis d’élite. Dalle ore 12:10, gli appassionati possono orientarsi tra le dirette streaming su Amazon Prime Video e Volare TV, che ospitano eventi cruciali come la finale del Masters 1000 di Montecarlo, le sfide della ginnastica ritmica a Tashkent e le competizioni di arrampicata a Pero, senza dimenticare il calcio di Serie A con Bologna-Lecce e Como-Inter. Il dominio dei grandi numeri: tra il cemento di Montecarlo e l’asfalto di Parigi. Mentre il mondo guarda verso il Principato, dove Sinner affronta Alcaraz nella finale del Masters 1000, un’altra sfida di resistenza estrema si sta consumando sulle strade francesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner-Alcaraz e Parigi-Roubaix: la super domenica dello sport Leggi anche: Rai Sport Domenica 12 Aprile - Programmazione, telecronisti, Parigi-Roubaix e eventi streaming Sinner, Bezzecchi, Antonelli: la domenica d’oro dello sport italianoIl 29 marzo 2026 resta una giornata speciale per l’Italia dello sport: successi in contemporanea tra tennis, MotoGP e Formula 1 con protagonisti tre...