Prima della finale del Masters 1000, il tennista italiano è stato visto partecipare a una festa. La sua presenza è durata poco e si è notata subito per l’espressione sul volto. La partita decisiva, prevista per le 15, è alle porte. La sua partecipazione all’evento si è svolta in modo rapido e senza particolari dettagli aggiuntivi.

Apparizione veloce per l’azzurro prima della sfida decisiva delle 15 al Masters 1000 di Monte-Carlo. Battuti Zverev e Vacherot, ora in palio trofeo e vetta del ranking Non è il volto di chi ha voglia di festeggiare. Non è nemmeno il momento giusto per distrazioni. Eppure Jannik Sinner, a poche ore dalla finale più pesante, si è fatto vedere. Il contesto è quello del Masters 1000 di Monte Carlo, dove alle 15 va in scena la partita che tutti aspettano: Sinner contro Alcaraz. Non solo un titolo in palio, ma anche la vetta del ranking mondiale. E allora la domanda sorge spontanea: cosa ci faceva Sinner a una festa la sera prima? In realtà, più che una festa, si tratta di una tradizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner a una festa prima della finale: la faccia è tutta un programma...

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