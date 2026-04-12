La finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si svolgerà oggi, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita sarà trasmessa in chiaro, con orario e programmazione disponibili sui canali televisivi dedicati. Questa sfida rappresenta l’atto conclusivo del torneo, che ha visto i due giocatori protagonisti delle rispettive vittorie nelle semifinali.

La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo ha raggiunto il suo momento più atteso: la finale contro Carlos Alcaraz, una sfida che ormai è diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di tennis. La finale di domenica 12 aprile non è solo una battaglia per il titolo, ma anche un confronto diretto per il vertice del ranking mondiale. Sinner dovrà vincere per superare Alcaraz e prendersi il primo posto ATP, un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava lontano e che ora è a un passo. Ma a che ora si gioca la finale? Dove sarà possibile seguirla in diretta? E quali sono le opzioni gratuite per chi non ha un abbonamento? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner?Alcaraz: dove vedere la finale di Montecarlo in chiaro, orario e programmazione completa

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