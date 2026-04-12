Sindrome del Bimbo Scosso | il primario del Santobono avverte sull’importanza dell’intervento precoce

Il primario del reparto di pediatria ha sottolineato quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente nei casi di sindrome del Bimbo Scosso. Ha evidenziato che un riconoscimento precoce può fare la differenza per le conseguenze sulla salute dei bambini coinvolti. La struttura ospedaliera ha segnalato un aumento di casi, invitando i genitori a prestare attenzione ai segnali di maltrattamento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 11 e 12 aprile, in tutta Italia, si svolgeranno le Giornate Nazionali di Prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso. Questo evento importante prevede infopoint e monumenti illuminati di arancione, inclusi quelli di Napoli e Campania. All’iniziativa, promossa dalla Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica) in collaborazione con Terre des Hommes, parteciperanno oltre 150 città nel tentativo di sensibilizzare la popolazione su un tema vitale ma spesso trascurato. La Sindrome del Bambino Scosso è una condizione pericolosa che può avere conseguenze drammatiche per i bambini.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sindrome del Bimbo Scosso: il primario del Santobono avverte sull’importanza dell’intervento precoce. Tumore dell’anca in un bimbo di 9 anni: al Santobono il primo intervento di questo tipo nel Sud ItaliaTumore dell’anca in un bimbo di 9 anni: al Santobono intervento complesso evita l’amputazione. La "Sindrome del bambino scosso", i professionisti del ps pediatrico incontrano le famiglieUn neonato tra le braccia, un pianto inconsolabile, la stanchezza che pesa sulle spalle.