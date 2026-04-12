Sincere confidenze al GF VIP Raul Dumitras | Vorrei tornare ad amare come so fare io

Da 361magazine.com 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conversazione nella casa del GF VIP, un concorrente ha condiviso il desiderio di riscoprire il sentimento dell’amore, affermando di voler tornare a amare in modo autentico. La scena si è svolta in un angolo dell’abitazione, dove si sono scambiati discorsi più intimi e personali. Le confidenze sono state fatte in un’atmosfera raccolta, lontana dai rumori e dagli sguardi degli altri concorrenti.

Perfino l’angolo armadio della casa del GF VIP può diventare un piccolo salotto in cui aprire il cuore alle confidenze. Mentre è intento a riordinare il suo armadio, Raul Dumitras si apre con Lucia Ilardo che seduta sul letto, lo osserva asserendo: “Trasmetti un senso di protezione, di fiducia, anche facendo poche cose”. Raul abbozza contento che Lucia si sia accorta della sua vera anima e confessa che sia contento questa cosa si sia percepita, in quanto il suo essere nel reality è finalizzato a farsi riconoscere per come realmente è: una persona che sa dare affetto e che da due anni non è alla ricerca di un amore, perché rimasto deluso. “Sono i piccoli gesti che contano”, sottolinea Dumitras.🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Sincere confidenze al GF VIP, Raul Dumitras: “Vorrei tornare ad amare come so fare io”

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