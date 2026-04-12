Sicurezza Rimondi spegne forse le polemiche | Nominato sia da Lega che Pd scelto per capacità tecniche e non per appartenenze

Il comandante del Corpo di Polizia Locale delle Terre Estensi ha dichiarato che la sua nomina è avvenuta sulla base di competenze tecniche, specificando di essere stato scelto sia dalla Lega che dal Partito Democratico. La sua presenza all'incontro sul tema della sicurezza urbana a Ferrara ha suscitato discussioni nei giorni scorsi, ma lui stesso ha voluto chiarire la questione, sottolineando che la scelta si è basata su motivazioni professionali.