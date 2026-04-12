Sicurezza Rimondi spegne forse le polemiche | Nominato sia da Lega che Pd scelto per capacità tecniche e non per appartenenze
Il comandante del Corpo di Polizia Locale delle Terre Estensi ha dichiarato che la sua nomina è avvenuta sulla base di competenze tecniche, specificando di essere stato scelto sia dalla Lega che dal Partito Democratico. La sua presenza all'incontro sul tema della sicurezza urbana a Ferrara ha suscitato discussioni nei giorni scorsi, ma lui stesso ha voluto chiarire la questione, sottolineando che la scelta si è basata su motivazioni professionali.
Ci pensa direttamente il Comandante del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, Claudio Rimondi, a chiudere il cerchio sulla polemica scoppiata nei giorni scorsi sotto la Ghirlandina per la sua presenza all'incontro di giovedì 23 aprile dal titolo "Sicurezza Urbana: Il Modello Ferrara".🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sicurezza e 'modello Ferrara', il comandante Rimondi spegne (forse) le polemiche: "Nominato sia da Lega che Pd, scelto per capacità tecniche e non per appartenenze"Ci pensa direttamente il Comandante del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, Claudio Rimondi, a chiudere il cerchio sulla polemica...
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