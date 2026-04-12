Sicurezza in cantina | vigili del fuoco nei padiglioni di Vinitaly

Oggi è stata inaugurata la 58ª edizione di Vinitaly, una delle principali fiere del settore vinicolo. Per garantire la sicurezza dell’evento, i vigili del fuoco hanno allestito un punto informativo nel Padiglione Hall 10 Piemonte, nello Spazio R2. Questa presenza istituzionale rappresenta un’inedita iniziativa di prevenzione e assistenza durante la manifestazione. La fiera si svolge fino a data da definirsi.