Sicurezza in cantina | vigili del fuoco nei padiglioni di Vinitaly
Oggi è stata inaugurata la 58ª edizione di Vinitaly, una delle principali fiere del settore vinicolo. Per garantire la sicurezza dell’evento, i vigili del fuoco hanno allestito un punto informativo nel Padiglione Hall 10 Piemonte, nello Spazio R2. Questa presenza istituzionale rappresenta un’inedita iniziativa di prevenzione e assistenza durante la manifestazione. La fiera si svolge fino a data da definirsi.
È stata inaugurata oggi, 12 aprile, la 58ª edizione di Vinitaly. E quest'anno la manifestazione si è arricchita di una presenza istituzionale inedita grazie ai vigili del fuoco, che hanno allestito un punto informativo nel Padiglione Hall 10 Piemonte, nello Spazio R2. L'iniziativa nasce con il.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, incontro di Confcommercio con Questore e vigili del fuocoConfcommercio della provincia di Rimini organizza un importante incontro di approfondimento dedicato ai controlli di sicurezza nei pubblici esercizi...
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