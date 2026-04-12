Sicurezza e ' modello Ferrara' il comandante Rimondi spegne forse le polemiche | Nominato sia da Lega che Pd scelto per capacità tecniche e non per appartenenze
Il comandante della Polizia Locale di Ferrara ha chiarito che la sua nomina è avvenuta sulla base di competenze tecniche e non di appartenenze politiche, specificando di essere stato scelto sia dalla Lega che dal Partito Democratico. La discussione era nata in relazione alla partecipazione a un evento sulla sicurezza urbana, tenutosi il 23 aprile, che aveva suscitato alcune polemiche. Rimondi ha così voluto mettere fine alle voci, affermando che la sua presenza non è legata a motivazioni politiche.
Ci pensa direttamente il Comandante del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, Claudio Rimondi, a chiudere il cerchio sulla polemica scoppiata nei giorni scorsi sotto la Ghirlandina per la sua presenza all'incontro di giovedì 23 aprile dal titolo "Sicurezza Urbana: Il Modello Ferrara".🔗 Leggi su Modenatoday.it
Espulso, torna a Scandiano. Polemiche sulla sicurezza. Il Pd: "Sia fatta chiarezza"Sembrava finito l’incubo, invece pochi giorni fa i cittadini di Scandiano si sono risvegliati con una brutta sorpresa.
Sicurezza e "modello Ferrara", scoppia lo scontro fra il Pd e il comitato "Modena Merita di Più"Il comitato civico "Modena Merita di Più", dopo le ultime manifestazioni, promuove una serata di approfondimento e confronto dal titolo "Sicurezza...