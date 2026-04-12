Sicurezza e ' modello Ferrara' il comandante Rimondi spegne forse le polemiche | Nominato sia da Lega che Pd scelto per capacità tecniche e non per appartenenze

Il comandante della Polizia Locale di Ferrara ha chiarito che la sua nomina è avvenuta sulla base di competenze tecniche e non di appartenenze politiche, specificando di essere stato scelto sia dalla Lega che dal Partito Democratico. La discussione era nata in relazione alla partecipazione a un evento sulla sicurezza urbana, tenutosi il 23 aprile, che aveva suscitato alcune polemiche. Rimondi ha così voluto mettere fine alle voci, affermando che la sua presenza non è legata a motivazioni politiche.