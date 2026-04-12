Siberiano eterno | gli ultras della Salernitana ricordano il proprio leader

Gli ultras della Salernitana hanno ricordato il loro leader in occasione di un evento dedicato. Durante la cerimonia, è stata riproposta una frase pronunciata in passato da Carmine Rinaldi, in cui si affermava che la maglia granata appartiene al popolo e rappresenta un simbolo di identità. La dichiarazione è stata pronunciata in diretta televisiva, durante il periodo di gestione Casillo. L'evento ha coinvolto i tifosi e i rappresentanti del movimento ultras.

“Quella è nostra, è la nostra vita, la Salernitana”. La frase dell'orgoglio e dell'appartenenza, in difesa di un ideale e per rivendicare una proprietà morale - la maglia granata è del popolo - fu pronunciata da Carmine Rinaldi, in diretta televisiva, durante la gestione Casillo e nel corso di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: “La Salernitana non è il vostro palco elettorale”: nuovo striscione della Curva Sud Siberiano Stadio Arechi, i tifosi della Salernitana ricordano il piccolo Domenico“Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico”: un messaggio nero su sfondo bianco, essenziale e potente, che ha colpito dritto al cuore la... La storia della Salernitana raccontata attraverso 500 sciarpe