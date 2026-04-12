Si rompe la condotta idrica ed è il disastro in un' abitazione | Comune trascinato in tribunale
Una condotta idrica si è rotta causando danni considerevoli in un’abitazione, con pareti bagnate, mobili in legno gonfiati e un rumore continuo di acqua che si diffondeva in ogni stanza. Il Comune coinvolto in questa vicenda è stato citato in tribunale, in quanto ritenuto responsabile del problema. La situazione ha portato all’intervento delle autorità per valutare le responsabilità e l’entità dei danni subiti.
Pareti inzuppate, mobili in legno gonfiati dall’umidità e il rumore incessante dell’acqua che penetrava ovunque. Tutto è cominciato il 7 giugno 2023, quando un improvviso cedimento della rete idrica pubblica ha trasformato un'abitazione di via Fratelli Cairoli nel palcoscenico di un disastro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Si rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempoSi rompe condotta idrica, Comune senz'acqua nella Capitanata allagata dal maltempo.
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