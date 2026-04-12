Si rompe la condotta idrica ed è il disastro in un' abitazione | Comune trascinato in tribunale

Una condotta idrica si è rotta causando danni considerevoli in un’abitazione, con pareti bagnate, mobili in legno gonfiati e un rumore continuo di acqua che si diffondeva in ogni stanza. Il Comune coinvolto in questa vicenda è stato citato in tribunale, in quanto ritenuto responsabile del problema. La situazione ha portato all’intervento delle autorità per valutare le responsabilità e l’entità dei danni subiti.