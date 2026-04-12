Si barrica in un' auto esposta in una concessionaria e aggredisce gli agenti | il provvedimento del Questore

Una donna di 40 anni, con precedenti penali, si è barricata all’interno di un’auto esposta in una concessionaria di Ancona e ha aggredito gli agenti intervenuti. Il Questore della città ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, misura prevista dalla legge in casi di comportamenti che richiedono un intervento di vigilanza. L’episodio si è svolto nel centro della città, coinvolgendo le forze dell’ordine intervenute sul posto.