Si barrica in un' auto esposta in una concessionaria e aggredisce gli agenti | il provvedimento del Questore
Una donna di 40 anni, con precedenti penali, si è barricata all’interno di un’auto esposta in una concessionaria di Ancona e ha aggredito gli agenti intervenuti. Il Questore della città ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, misura prevista dalla legge in casi di comportamenti che richiedono un intervento di vigilanza. L’episodio si è svolto nel centro della città, coinvolgendo le forze dell’ordine intervenute sul posto.
ANCONA - Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un avviso orale nei confronti di una 40enne di origini extracomunitarie, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione.La misura di prevenzione arriva dopo che la donna, nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scene da film alla Baraccola: donna evade dai domiciliari, si barrica in auto e aggredisce i poliziottiANCONA - Voleva un’auto a noleggio per andare a trovare il compagno nel carcere di Montacuto ma era agli arresti domiciliari.
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