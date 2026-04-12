Showdown Madueke vs Diomande | velocità Premier contro muro portoghese! La guida alle nuove SBC

Due nuove sfide SBC mettono di fronte le carte di due attaccanti con valutazione generale di 89, disponibili nella versione base. Se il club di appartenenza ottiene una vittoria in campionato, i giocatori riceveranno un miglioramento fino a 91 di overall. Queste sfide rappresentano un’opportunità per i giocatori di rafforzare la rosa con elementi che, in caso di successo, potranno essere potenziati ulteriormente.

Entrambe le carte partono da un solido 89 OVR. In caso di vittoria del rispettivo club, il giocatore riceverà un upgrade a 91, rendendo queste sfide un investimento tattico molto interessante per chi cerca forze fresche in rosa. Il Fulmine di Londra: Noni Madueke (89). Madueke è la carta perfetta per chi ama il gioco verticale e i contropiedi fulminanti. Statistiche chiave: 95 Velocità e 90 Dribbling. Con 88 di passaggio, è anche un ottimo rifinitore per i vostri attaccanti.. FC IQ (Ruoli ++): Domina come Ala o Attaccante interno. La sua capacità di tagliare verso il centro partendo da destra lo rende letale, specialmente se accoppiato a un terzino di spinta come Cafu Trophy Titans.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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