Sguardi sul mondo che cambia

È in edicola il nuovo numero di Eco.bergamo, con approfondimenti su temi attuali come la crisi energetica, il rischio idrico e le fonti di energia rinnovabile. La rivista dedica spazio alle problematiche legate all’approvvigionamento di risorse naturali e alle strategie adottate per affrontare le sfide ambientali. Oltre alle analisi, vengono presentate le iniziative locali e le innovazioni nel settore energetico.

È in edicola il nuovo numero di Eco.bergamo. Parliamo di crisi energetica, rischio idrico e fonti di energia rinnovabile. L’inserto: il boom di uova, i rincari sui prezzi e le sfide per la filiera In un tempo segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, il nuovo numero di eco.bergamo - in edicola oggi domenica 12 aprile in allegato al quotidiano L’Eco di Bergamo e nelle prossime settimane anche sul web -, si apre con una domanda cruciale: è possibile immaginare un nuovo equilibrio energetico? La crisi in atto, aggravata dal conflitto nel Golfo, sta mettendo sotto pressione l’Europa e riaccendendo il dibattito su un sistema ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sguardi sul mondo che cambia Cala il sipario sul 44° Bfm: sguardi sul mondo e un’attualità sempre in scenaUltima serata sabato 14 marzo: il quarantaquattresimo BFM si è chiuso con l’esilarante “A qualcuno piace caldo” (1959) del geniale Billy Wilder,... Fratelli di Crozza, monologo sul mondo che cambia con la "Super-Intelligenza"Maurizio Crozza spiega come l'intelligenza artificiale, la cosiddetta "Super-intelligenza", stia rivoluzionando la vita quotidiana. Era Atea, Poi Ha Incontrato Gesù: NDE che Cambia la Vita