Sfreccia a 50 all' ora lungo le mura della città | multe a raffica e sequestro della bicicletta

La Polizia locale del distretto PD1A ha intensificato i controlli lungo le mura della città, concentrandosi sui mezzi di trasporto sostenibile come biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici. Durante un'operazione, sono state elevate numerose multe a veicoli che circolavano a circa 50 kmh, velocità superiore ai limiti consentiti, e sono stati sequestrati alcuni mezzi non conformi alle normative. Il comandante Gledis Sambugaro ha coordinato le operazioni sul campo.

La Polizia locale del distretto PD1A coordinata dal comandante Gledis Sambugaro sta intensificando i controlli stradali anche sui mezzi di trasporto sostenibile, a cominciare dai monopattini con motore elettrico e le biciclette a pedalata assistita. E i risultati non hanno tardato ad arrivare. A.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione... Leggi anche: Le Muraine, da 125 anni le mura dimenticate della città