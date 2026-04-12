Sfreccia a 50 all' ora lungo le mura della città | multe a raffica e sequestro della bicicletta

La Polizia locale del distretto PD1A ha avviato una serie di controlli lungo le mura della città, concentrandosi sui mezzi di trasporto sostenibile come biciclette e monopattini elettrici. Durante un'operazione recente, sono state emesse numerose multe e sono stati sequestrati diversi veicoli perché utilizzati a velocità superiori ai limiti consentiti. Il coordinamento è affidato al comandante Gledis Sambugaro.

La Polizia locale del distretto PD1A coordinata dal comandante Gledis Sambugaro sta intensificando i controlli stradali anche sui mezzi di trasporto sostenibile, a cominciare dai monopattini con motore elettrico e le biciclette a pedalata assistita. E i risultati non hanno tardato ad arrivare. A.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione...