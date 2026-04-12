L’attore siciliano Angelo Maria Sferrazza ha attirato l’attenzione del pubblico nazionale durante la recente puntata di La porta magica, il programma trasmesso su Rai 2 e condotto da Andrea Delogu. Il giovane artista, ormai profondamente legato alla comunità di Capoliveri per i suoi stretti legami con la Pro Loco locale, ha condiviso un momento di intensa riflessione personale, raccontando come la fede e l’affetto dei propri familiari lo abbiano aiutato a superare un tragico evento avvenuto quando aveva solo 13 anni, ovvero la perdita dell’amico Saverio a causa di un violento incidente stradale con un camion. Il legame tra teatro e impegno sociale nel territorio capoliverese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sferrazza commuove in TV: il dolore e la fede dell’attore

«Il nostro amato James ha affrontato gli ultimi giorni con coraggio, fede e grazia»: l'annuncio della moglie dell'attore, morto di cancro a 48 anni. I 6 figli, il cordoglio delle starL'attore si è spento a 48 anni dopo una dolorosa battaglia contro il cancro al colon.

Taurano unita nel dolore: la lettera che commuove per DomenicoTaurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico, il piccolo scomparso sabato 21 febbraio.