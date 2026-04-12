Sesto San Giovanni trovate morte in casa madre e figlia | giallo in via Rovani

Nella tarda giornata di oggi, in un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Rovani a Sesto San Giovanni, sono stati trovati morti due donne, madre e figlia di 82 e 50 anni. I corpi sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione, senza segni evidenti di colluttazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

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