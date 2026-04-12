Servizi promozione dei centri estivi | aperto il bando per le convenzioni con il terzo settore

È stato aperto il bando comunale per la stipula di convenzioni con il terzo settore, finalizzato alla promozione dei centri estivi per bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 14 anni residenti nel territorio. Il Comune di Pisa sostiene lo svolgimento di attività estive organizzate da associazioni del terzo settore, che presenteranno progetti per realizzare iniziative rivolte ai più giovani durante i mesi estivi.

Il Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da realizzare sul territorio comunale da parte di associazioni del terzo settore, sulla base di progetti che propongano la realizzazione di attività.🔗 Leggi su Pisatoday.it Servizi estivi 2026: Progetti educativi e centri estivi inclusiviSono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla...