Serie D in campo | i risultati live dalle ore 15

Alle 15 di oggi sono iniziati i match della 31a giornata di Serie D. Tra le partite in programma ci sono Paganese-Afragolese, conclusa con un pareggio 1-1, Martina-Real Normanna e Pompei-Heraclea, entrambe terminate 0-0. La giornata è proseguita con Barletta-Fasano, anch’essa senza reti. I risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale, con alcune gare già concluse e altre ancora in corso.

31a giornata 12.04.2026 h 15.00Paganese-Afragolese 1-1 giocata ieri Martina-Real Normanna 0-0 ore 15Pompei-Heraclea 0-0 ore 15Barletta-Fasano 0-0 ore 15.30Francavilla in S.-Acerrana 0-0 ore 15.30Ferrandina-Gravina 0-0 ore 15.30Sarnese-Nardò 0-0 ore 15.30Manfredonia-Nola 0-0 ore 16V. Francavilla-Fidelis Andria 0-0 ore 16 ClassificaBarletta 62Martina 57Fasano 57Paganese 55Nardò 49V. Francavilla 48Afragolese 48Gravina 44F. Andria 42Real Normanna 40Sarnese 39Nola 38Manfredonia 37Heraclea 36Francavilla S. 34Ferrandina 27Pompei 23Acerrana 15 .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D in campo: i risultati live dalle ore 15 Parma-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15La diretta live di Parma-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Parma GenoaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Ancona - Chieti IN DIRETTA E IN CHIARO SU RETE8 - Domenica 15 Febbraio dalle ore 14:30 (Promo Tv)