Il Cannara affronta questa giornata di Serie D con l’obiettivo di mettere in difficoltà l’Altopascio, terza in classifica, in una partita in programma alle 15. La trasferta rappresenta un banco di prova importante per la squadra, che cerca di ottenere un risultato positivo lontano dal proprio campo. La partita si svolge in un contesto di alta competitività e sfida diretta tra due formazioni che puntano a consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Se la missione sarà possibile o no sarà questa trasferta a dirlo. Il Cannara scende in campo alle 15 in casa del Tau Altopascio terza forza del campionato. I rossoblù di Armillei, a 4 giornate dalla fine del girone E di serie D, sono penultimi con 22 punti, 4 in meno del Poggibonsi terzultimo. Proprio il Poggibonsi sfiderà il Camaiore, sestultimo e, a sua volta, in corsa per la salvezza. "Veniamo da un bel momento – precisa il tecnico del Cannara – e dobbiamo dare seguito a quanto di buono stiamo facendo. É chiaro che affrontiamo una squadra molto forte, che vuole difendere il piazzamento playoff. Noi però abbiamo un sogno da inseguire". Sì...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D Cannara, serve l’impresa con l’Altopascio

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Serie D, si parte alle 14,30. Il Sasso Marconi ospita il Piacenza: serve un’impresa per la risalitaE’ pronto ad affrontare un avversario di grande prestigio il Sasso Marconi di Franco Farneti.