Serie D Brusaporto-Milan Futuro termina 0-4 | prova di forza dei rossoneri in un match a senso unico

Alle 15:00 si è disputata la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, valida per la 31ª giornata della Serie D 202526. La gara si è conclusa con un risultato di 0-4 a favore dei rossoneri, che hanno dominato l'incontro. La partita si è svolta in un clima di grande controllo da parte della squadra ospite, che ha segnato quattro reti senza subire gol.

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Brusaporto e Milan Futuro, gara valida per la 31^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 0-4. In rete per i rossoneri Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè (qui le pagelle). Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Campo Sportivo Comunale' di Brusaporto. In avvio di gara il ritmo è molto alto da parte di entrambe le squadre, con i rossoneri che ci provano con Ossola, Magrassi e Zukic. I loro tentativi non impegnano più di tanto il portiere dei padroni di casa. I tentativi rossoneri trovano uno sbocco al 30' quando Minotti porta in vantaggio sugli sviluppi di un angolo il Milan Futuro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie D, Brusaporto-Milan Futuro termina 0-4: prova di forza dei rossoneri in un match a senso unico Leggi anche: Brusaporto-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS Leggi anche: Brusaporto-Milan Futuro 0-0 di Serie D in diretta: comincia la gara! | LIVE NEWS