Nel campionato di Serie C maschile, l’Invicta di Enrico Ferrari affronta un impegno in trasferta contro la seconda in classifica a Firenze. La partita è stata posticipata e il tecnico deve fare i conti con alcuni problemi di formazione. La squadra si prepara a scendere in campo per questa sfida, che si svolgerà in un contesto di classifica molto competitivo.

Posticipo in serie C per l’ Invicta di Enrico Ferrari (nella foto) che sfida la seconda della classe. Oggi alle 21 i grossetani sfideranno il Firenze Volley. Squadra non al completo per il coach maremmano. Il posticipo infatti è stato programmato su richiesta della società grossetana in accordo con la società di Firenze, a causa dei tanti impegni delle squadra giovanili in diverse gare decisive per il titolo regionale. Assente il palleggiatore Leonardo Ferrrari che è fermo ai box per infortunio. Per questo incontro, e per sopperire alle assenze, coach Enrico Ferrari ha chiamato in questa difficile trasferta in sostituzione Alberto Benedettelli, vice palleggiatore della serie B, over 40, che però sa ancora il fatto suo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C maschile. Il sestetto di Ferrari in trasferta a Firenze. Problemi di formazione per il tecnico

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