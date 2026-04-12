Serie C Femminile | il Matera scivola in Sicilia con il Marsala

Nel match di Serie C femminile giocato in Sicilia, le Women Matera Città dei Sassi hanno concluso la partita in parità contro la Virtus Femminile Marsala, con il risultato di 1-1. La sfida si è svolta sul campo siciliano e ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna, senza che nessuna delle due riuscisse a prevalere sull’altra.

La sfida di Serie C femminile disputata in territorio siciliano ha le Women Matera Città dei Sassi costrette a rinunciare alla vittoria, chiudendo il confronto contro la Virtus Femminile Marsala con un pareggio per 1-1. Il match, valido per la ventesima giornata del campionato, si è risolto con lo scambio di reti nella ripresa, lasciando alle materane soltanto un punto guadagnato in trasferta contro la squadra che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Dinamiche di campo e cronaca della ripresa. Il punteggio è rimasto invariato durante la prima frazione di gioco, con le due formazioni impegnate in un equilibrio che non ha trovato la via del gol fino al secondo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie C Femminile: il Matera scivola in Sicilia con il Marsala Leggi anche: Volley femminile, la Bartoccini MC Restauri scivola verso la serie A2. Il rammarico del presidente: "Abbiamo deluso tante persone" Matera, il violino sfida il tempo: Mozart e Beethoven a MateraIl Santuario di San Francesco da Paola a Matera ospiterà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:30, un evento musicale di alto profilo intitolato...