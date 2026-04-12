Serie C Arezzo-Livorno in diretta LIVE

Oggi si gioca la partita tra Arezzo e Livorno nella Serie C, con quest'ultimo che ha già conquistato la salvezza e può quindi affrontare le ultime gare senza pressioni. La partita è trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’evento in tempo reale. Le due squadre scendono in campo con obiettivi differenti, ma entrambe pronte a dare il massimo.

Con la salvezza ormai in tasca, il Livorno può affrontare questo finale di stagione con i nervi distesi. Gli amaranto hanno ancora qualche piccola chance per agguantare il treno playoff, ma, per farlo, dovranno ottenere un risultato positivo nella complicata trasferta di Arezzo (fischio d'inizio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Arezzo-Livorno, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C Leggi anche: Serie C, Sambenedettese-Livorno in diretta. LIVE Blog on Air: la Partita in Anteprima | AREZZO - LIVORNO |