Serie C | Arezzo-Livorno 2-0 Venturato | Loro hanno meritato ma il nostro percorso rimane straordinario

Nella partita di Serie C tra Arezzo e Livorno, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Ionita e Varela, mentre il Livorno ha concluso la gara in inferiorità numerica. Il tecnico del Livorno ha commentato che la squadra avesse meritato, ma ha anche sottolineato che il percorso della propria squadra resta comunque positivo. La partita si è svolta sul campo dell’Arezzo, attualmente in testa alla classifica.