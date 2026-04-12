Serie C | Arezzo-Livorno 2-0 Venturato | Loro hanno meritato ma il nostro percorso rimane straordinario
Nella partita di Serie C tra Arezzo e Livorno, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 2-0. Le reti sono state segnate da Ionita e Varela, mentre il Livorno ha concluso la gara in inferiorità numerica. Il tecnico del Livorno ha commentato che la squadra avesse meritato, ma ha anche sottolineato che il percorso della propria squadra resta comunque positivo. La partita si è svolta sul campo dell’Arezzo, attualmente in testa alla classifica.
Il Livorno, sul campo dell'Arezzo capolista, si è arreso per 2-0, con gli uomini di Bucchi che si sono imposti grazie alle reti di Ionita e Varela. Un risultato che, in attesa degli sviluppi sul caso Ternana, fa definitivamente sfumare le residue speranze playoff degli amaranto.Arezzo-Livorno 2-0.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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