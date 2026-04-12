Serie A stasera Como-Inter | dove vederla e probabili formazioni

Questa sera si gioca la partita di Serie A tra Como e Inter. La squadra di casa cerca di ottenere punti per migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono confermare la vittoria precedente contro la Roma e mantenere il primo posto. La partita sarà trasmessa in diretta, e sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre, con particolare attenzione alla presenza di Fabregas nell’undici nerazzurro.

I nerazzurri vogliono dare continuità alla vittoria contro la Roma e rimanere saldi al primo posto: Fabregas cerca punti per avvicinarsi alla zona Champions L’Interchiude la domenica della 32ª giornata diSerie Acon la trasferta sul campo del Como. Il match, in programma alle 20:45, rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, impegnate in obiettivi molto diversi, ma ugualmente cruciali. La formazione nerazzurra, allenata da Cristian Chivu, arriva all’appuntamento forte del successo ottenuto contro la Roma nell’ultimo turno. Una vittoria che ha ridato slancio alla corsa nelle zone alte della classifica e che ora deve trovare continuità per non perdere terreno nella lotta al vertice.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, stasera Como-Inter: dove vederla e probabili formazioni Leggi anche: Serie A, stasera Inter – Pisa: dove vederla e probabili formazioni Leggi anche: Coppa Italia, stasera la prima semifinale tra Como e Inter: dove vederla e probabili formazioni Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League