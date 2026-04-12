Alle ore 15 si gioca al Tardini la sfida tra Parma e Napoli, valida per la 32ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con l’allenatore del Napoli che schiera nuovamente Hojlund dal primo minuto. La partita si sta preparando ad accogliere i tifosi di entrambe le squadre, con le squadre pronte a scendere in campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Tutto pronto al Tardini per Parma-Napoli, gara valida per la 32ª giornata di Serie A. Arrivano le scelte ufficiali: Antonio Conte ritrova il suo centravanti titolare e rilancia l’assetto offensivo con i suoi uomini migliori. Il dato più rilevante è il ritorno dal primo minuto di Hojlund, assente contro il Milan per un virus influenzale. Il danese riprende il suo posto al centro dell’attacco, con alle spalle la coppia formata da De Bruyne e McTominay, chiamata a garantire qualità e inserimenti. A centrocampo nessuna sorpresa: confermata la diga Anguissa-Lobotka, con il compito di gestire i ritmi e dare equilibrio alla squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: Parma-Napoli, le formazioni ufficiali. Conte ritrova Hojlund dal 1’

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