Serie A Parma-Napoli 1-1 | McTominay replica a Strefezza

Nel match di Serie A tra Parma e Napoli, terminato 1-1, il risultato ha visto il pareggio tra le due squadre. Durante la partita, McTominay ha segnato un gol che ha replica a quello di Strefezza. La gara si è disputata nella 32a giornata e il Napoli, con questo risultato, si trova a sei punti di distanza dall’Inter capolista, che gioca stasera contro il Como.

Il Napoli non va oltre l’ 1-1 in casa del Parma, in una gara valida per la 32a giornata di Serie A. Un risultato che spegne probabilmente le ultime speranze di rimonta Scudetto per gli azzurri di Antonio Conte, che si portano a -6 dall’Inter capolista, impegnata però stasera a Como. Punto preziosissimo, invece, per il Parma in chiave salvezza. I ducali di Carlos Cuesta agganciano il Genoa a quota 36 punti a +9 sul terzultimo posto occupato da Lecce e Cremonese. Il racconto del match. Un ottimo Parma chiude in vantaggio la prima frazione. I crociati sorprendono un Napoli distratto con la rete di Strefezza arrivata dopo appena un minuto. Su un...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay replica a Strefezza Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, finisce in parità Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.