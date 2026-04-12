Serie A oggi Parma-Napoli | dove vederla e probabili formazioni

Oggi si gioca la partita di Serie A tra Parma e Napoli, con calcio d’inizio al Tardini. La sfida vede le due squadre in campo per ottenere punti importanti, con i partenopei che cercano di consolidare la posizione in classifica. Sono state annunciate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il loro stato di forma.

Il Napolitorna in campo nella 32ª giornata di Serie Acon una trasferta insidiosa sul campo del Parma Calcio. La sfida è in programma oggi alle ore 18allo stadio Tardini. Gli azzurriarrivano all’appuntamento galvanizzati dal successo nel big match contro il Milan, una vittoria che ha rilanciato le ambizioni della squadra guidata da Antonio Conte. L’obiettivo è dare continuità ai risultati per restare agganciati alla corsa ai vertici della classifica. Dall’altra parte, il Parmacerca punti importanti dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio nell’ultimo turno. La formazione emiliana, allenata da Carlos Cuesta, punta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del momento.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, oggi Parma-Napoli: dove vederla e probabili formazioni Parma-Napoli oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Napoli torna in campo al “Tardini” per affrontare il Parma nella 34ª giornata di Serie A, con l’obiettivo di centrare la sesta vittoria... Leggi anche: Parma-Napoli, oggi Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Napoli Parma LIVE L'arrivo della squadra allo Stadio Maradona!