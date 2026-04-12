Serie A oggi Como-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 12 aprile, si gioca il match tra Como e Inter nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. La partita si svolge nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida. La partita si svolge in uno stadio italiano, con i tifosi che potranno seguire l'incontro in diretta anche tramite piattaforme di streaming.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, i nerazzurri affrontano il Como nel posticipo della 32esima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo nell'ultimo turno contro la Roma, mentre gli uomini di Fabregas sono reduci dal pareggio contro l'Udinese. Ecco orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Como-Inter, in campo stasera alle 20:45: Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Lazio-Como oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla Serie A, oggi Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederlaMilano e Como scenderanno in campo alle 20,45 di oggi, 18 febbraio, per il recupero della 24esima giornata di Serie A. Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League