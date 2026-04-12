Serie A McTominay replica a Strefezza Parma-Napoli 1-1

Nel match della 32ª giornata di Serie A, il Parma e il Napoli hanno terminato la partita con un pareggio 1-1. Durante l'incontro, McTominay ha risposto a Strefezza con un gol. La squadra ospite non è riuscita a superare l’avversario, riducendo le possibilità di rimonta per lo scudetto. Il Napoli si trova ora a sei punti di distanza dall’Inter, che gioca questa sera contro il Como.

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa del Parma, in una gara valida per la 32a giornata di Serie A. Un risultato che spegne probabilmente le ultime speranze di rimonta Scudetto per gli azzurri di Antonio Conte, che si portano a -6 dall'Inter capolista impegnata però stasera a Como. Punto preziosissimo, invece, per il Parma in chiave salvezza. I ducali di Carlos Cuesta agganciano il Genoa a quota 36 punti a +9 sul terzultimo posto occupato da Lecce e Cremonese. Un ottimo Parma chiude in vantaggio la prima frazione. I crociati sorprendono un Napoli distratto con la rete di Strefezza arrivata dopo appena un minuto. Su un lancio lungo di Corvi, Elphege è bravo ad anticipare sia Buongiorno che Juan Jesus e a servire Strefezza, puntuale nell'inserimento e precisissimo nel battere Milinkovic-Savic con un diagonale chirurgico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, McTominay replica a Strefezza, Parma-Napoli 1-1 Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay replica a StrefezzaIl Napoli non va oltre l’1-1 in casa del Parma, in una gara valida per la 32/a giornata di Serie A. Diretta gol Serie A LIVE: McTominay risponde a Strefezza, tutto in parità in Parma NapoliCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.