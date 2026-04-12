Serie A Gold Junior Fasano crolla a Chiaravalle | terza sconfitta consecutiva

La Junior Fasano ha subito la sua terza sconfitta consecutiva nella partita della 24ª giornata di Serie A Gold, perdendo in trasferta contro la Publiesse Chiaravalle con il punteggio di 29-20. La squadra ospite ha affrontato la gara senza riuscire a conquistare punti, mentre la formazione di casa ha portato a termine la partita con la vittoria.

FASANO - Terza sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, che cede in trasferta per 29-20 alla Publiesse Chiaravalle nel match della 24^ giornata della Serie A Gold. In terra marchigiana dura solo 10’ l’equilibrio, con i padroni di casa che tra 10’ e 16’ piazzano il primo break di 4-0.🔗 Leggi su Brindisireport.it Serie A Gold: Junior Fasano sfida il Merano nella ripresa del campionatoFASANO - Va in archivio la lunga pausa invernale, caratterizzata dagli Europei vinti dalla Danimarca, con la positiva partecipazione dell’Italia, e... Serie A Gold: Junior Fasano cade all’ultimo istante in casa dello Sparer EppanDa domani il pensiero andrà subito alle Finals di Coppa Italia, con l’incontro dei quarti contro il Siracusa fissato per le ore 18 di venerdì, 27...