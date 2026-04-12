Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 32a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Oggi la Serie A 202526 entra nel vivo con la 32esima giornata di campionato. Le partite vengono trasmesse in diretta su Sky Sport e tramite la piattaforma NOW, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli incontri in tempo reale. Il palinsesto include diverse sfide che si svolgono nel corso della giornata, con telecronisti pronti a commentare ogni azione e dettaglio sul campo.

Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTADUESIMA GIORNATA - Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile appuntamento con la trentaduesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 da non perdere Atalanta-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Bologna-Lecce,su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Tutte le partite della 32a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti...

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 22a Giornata - Palinsesto e TelecronistiSabato 24 Gennaio alle 20:45 | LECCE - LAZIODomenica 25 Gennaio alle 18:00 | JUVENTUS - NAPOLILunedi 26 Gennaio alle 20:45 | VERONA - UDINESEPRE E...