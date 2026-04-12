Oggi la 32ª giornata di Serie A viene trasmessa in diretta su DAZN, con tutte le partite del turno visibili ai telespettatori. Sono previsti commenti e telecronisti per ogni match, offrendo una copertura completa degli eventi in programma. La giornata si svolge secondo il calendario stabilito e coinvolge le squadre che si contendono punti importanti per la classifica. La programmazione si concentra sull’intera giornata, con partite che si svolgono in orari diversi.

L’ex capitano del Barcellona e attuale numero 8 lariano racconta la sua nuova vita in Italia, l'impatto con la Serie A e l'incredibile cavalcata che vede oggi il club allenato da Fabregas in piena lotta per un posto in Champions League. Una narrazione che intreccia un passato glorioso con un presente fatto di entusiasmo e duro lavoro, all’interno di un progetto unico nel panorama calcistico italiano. Il nuovo episodio accompagna i tifosi verso la sfida Como-Inter, in programma domenica 12 aprile alle 20:45 in esclusiva su DAZN. Il match vedrà la telecronaca della coppia Pardo-Ambrosini, con Federica Zille pronta a riferire ogni sviluppo dal campo e a raccontare il clima del Sinigaglia da posizione ravvicinata.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 32a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

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