Serena Brancale, cantante e musicista, ha dichiarato di aver sviluppato maggiore coraggio grazie alla partecipazione a Sanremo. Nata a Milano, ha condiviso che le esperienze legate alla sua carriera musicale le hanno consentito di esprimersi con maggiore sicurezza. La sua musica si distingue per la varietà di colori e emozioni che riesce a trasmettere, riflettendo il suo percorso personale e artistico.

Milano, 12 apr. (askanews) - Tutti i colori e le emozioni che Serena Brancale sa trasmettere, tanto diversi quanto coerenti con il suo percorso umano e musicale. Il suo album "Sacro" arriva a quattro anni dall'ultimo e raccoglie anche le sue hit che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico. "Sono più coraggiosa, anche grazie a questo Sanremo che mi ha messo a dura prova. Dopo "Qui con me" avevo voglia di chiudere questo capitolo che parte da "Baccalà", quattro anni di musica, di viaggi, di consapevolezza e quindi non mi sento diversa da due anni fa, soltanto un po' più coraggiosa nel trovare una forma diversa per parlare". "Sacro" è un lavoro che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Serena Brancale: sono diventata più coraggiosa grazie a Sanremo

L'amore di Serena Brancale per Roma: "Qui sono diventata grande"Serena Brancale è pronta a invadere palchi e radio con la sua energia contagiosa.

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