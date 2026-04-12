Serale di Amici 2026 le pagelle dell’11 aprile | frecciata a De Martino 7 Celentano si commuove 9

Nella quarta puntata di Amici 2026 andata in onda l’11 aprile, il programma ha proposto ancora una volta un mix tra musica, danza e sfide tra i concorrenti. La puntata ha visto momenti di emozione, con un giudizio di 9 attribuito a un insegnante che si è lasciato andare a un gesto commosso. È stata anche presente una frecciata rivolta a un noto personaggio del mondo dello spettacolo, con un voto di 7.

La quarta puntata di Amici è stato il “solito show”: guanti di sfida, musica, danza, ma soprattutto davvero tanto talento. Ormai il talent show condotto da Maria De Filippi è una vera e propria fucina di talenti che, negli anni, riusciranno ad affermarsi nei propri ambiti. E anche questa edizione non è priva di future stelle, come Angie, che si è lanciata nel musical ottenendo una standing ovation, ed Emiliano, una “mariposa” – farfalla – sul palco. I “lupi” ad Amici. Voto: 5. Non possiamo proprio non iniziare le pagelle con la dinamica che ormai viene riproposta puntualmente durante il Serale di Amici: lo spettacolo non si riempie solo con il talento, ma anche con la polemica, con le frecciatine, con gli scontri tra i prof.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serale di Amici 2026, le pagelle dell’11 aprile: frecciata a De Martino (7), Celentano si commuove (9) Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale 11 aprile 2026: ospiti ed eliminato | SpoilerTutto pronto per la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi in onda sabato 11 aprile su Canale 5? Curiosi di sapere gli spoiler? Ecco...