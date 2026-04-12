Seppia scottata su crema di piselli e tentacoli fritti | la ricetta
Una ricetta prevede l’utilizzo di quattro seppie medie, freschissime e già pulite, da cucinare con una crema di piselli e tentacoli fritti. Per la preparazione vengono impiegati olio extravergine d’oliva e altri ingredienti non specificati. La portata si rivolge a quattro persone e si concentra sulla combinazione di ingredienti di mare e verdure, con particolare attenzione alla cottura della seppia.
Ingredienti per 4 persone:Per la seppia:4 seppie medie (freschissime, già pulite)Olio extravergine d’oliva q.b.Sale e pepe neroPer la crema di piselli:500g di piselli (freschi o surgelati di buona qualità)1 scalognoBrodo vegetale q.b.Foglioline di menta fresca (opzionale, per dare freschezza)Olio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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