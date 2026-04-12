Seppia scottata su crema di piselli e tentacoli fritti | la ricetta

Una ricetta prevede l’utilizzo di quattro seppie medie, freschissime e già pulite, da cucinare con una crema di piselli e tentacoli fritti. Per la preparazione vengono impiegati olio extravergine d’oliva e altri ingredienti non specificati. La portata si rivolge a quattro persone e si concentra sulla combinazione di ingredienti di mare e verdure, con particolare attenzione alla cottura della seppia.