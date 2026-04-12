Sella la prima di Bonacina è in salita Arriva una Scafati che punta alla A

Venerdì scorso, coach Bonacina ha assunto il ruolo di allenatore a Cento, sostituendo l’esonerato Di Paolantonio. La sua prima partita si gioca oggi alle 18 alla Baltur Arena contro la Givova Scafati, squadra al secondo posto in classifica e ancora in corsa per la promozione diretta in Lba. La sfida rappresenta l’esordio ufficiale del nuovo tecnico sulla panchina della squadra.

Esordio da brividi per coach Bonacina, arrivato venerdì a Cento per provare a curare il malato Benedetto XIV al posto dell’esonerato Di Paolantonio: oggi alle 18 alla Baltur Arena arriva la Givova Scafati, squadra seconda in classifica ancora in lizza per la promozione diretta in Lba. Ovviamente il nuovo nocchiero biancorosso non ha avuto modo di incidere e lavorare molto con la squadra, quindi non bisognerà attendersi grandi stravolgimenti, anche se è lecito aspettarsi una reazione dei giocatori dopo la pesante sconfitta di mercoledì a Roseto e l’avvicendamento in panchina. La gara di andata giocata il 2 novembre forse è stato il punto più alto della stagione biancorossa, assieme alla vittoria nel derby contro la Fortitudo Bologna del 16 novembre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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