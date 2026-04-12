In Ungheria, i risultati della seconda proiezione indicano che il leader dell'opposizione, Peter Magyar, mantiene un vantaggio sul primo ministro uscente, Viktor Orban. Le cifre aggiornate confermano la tendenza di un allontanamento dal governo in carica, con Magyar che continua a rafforzare la propria posizione rispetto a Orban. La consultazione elettorale si sta svolgendo in un clima di attesa, mentre si attendono i dati definitivi.

Il leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, consolida il vantaggio sul premier uscente, Viktor Orban. Con lo spoglio al 21,54%, il Tisza di Magyar avrebbe 128 seggi, avvicinandosi alla soglia della maggioranza assoluta, fissata a 133. Il Fidesz di Orban è staccato a 62 seggi. Otto invece sono i seggi che andrebbero invece all'ultradestra di Mi Hazank (Nostra Patria). A livello percentuale il partito Tisza di Magyar si attesta al 49,43% mentre Fidesz è al 41,99%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seconda proiezione, in Ungheria Magyar consolida il vantaggio su Orban

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