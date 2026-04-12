Sean Hepburn Ferrer | Mia madre Audrey diva fragile e forte

Sean Hepburn Ferrer ha commentato la figura di sua madre, Audrey Hepburn, definendola una donna che ha saputo essere allo stesso tempo fragile e forte. Ha sottolineato come la diva britannica sia stata tra le più fotografate e oggetto di numerosi scritti, paragonando la sua notorietà a quella della regina d’Inghilterra. Le sue parole si concentrano sulla presenza pubblica e sulla personalità complessa dell’attrice.

«T ranne la regina d’Inghilterra, poche donne sono state altrettanto fotografate e si è scritto altrettanto di poche altre celebrità». Lo scrive Sean Hepburn Ferrer nel libro Audrey (Tea), la biografia che ha dedicato a sua madre Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, la sua collana di perle e zaffiri in “Vacanze romane” va all’asta X Leggi anche › Audrey Hepburn, 30 anni fa la scomparsa: le ultime ore di vita a casa con la famiglia Definitiva, nelle intenzioni dell’autore, consapevole del fatto che esistono più di mille libri su questa regina di Hollywood, la cui immagine è apparsa ovunque, dalle magliette alle opere d’arte. Scelta dai più grandi...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sean Hepburn Ferrer: «Mia madre Audrey, diva fragile e forte» Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un nuovo filmLa protagonista della serie Emily in Paris avrà la parte della star del cinema in un progetto che racconterà il making of di Colazione da Tiffany. Da Audrey Hepburn a Lady Gaga: ecco le dive in abiti ValentinoDopo la sua morte, la mente va a tutte le star che hanno indossato abiti Valentino.