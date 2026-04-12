Se per lo stesso fatto si applicano sanzioni diverse non è detto che la sanzione più grave sia illegittima

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un dipendente universitario è stato sanzionato per pratiche non svolte correttamente, mentre altri colleghi coinvolti nello stesso episodio hanno ricevuto sanzioni di entità inferiore. La questione riguarda la legittimità delle sanzioni applicate, anche se si tratta di conseguenze diverse per fatti identici. La sentenza si concentra sulla possibilità di imporre sanzioni differenziate per lo stesso comportamento.