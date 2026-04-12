Se il bene e il male si confondono Galimberti e il vuoto dei giovani

In un recente approfondimento si parla di giovani che, pur mostrando intelligenza e prontezza mentale, risultano privi di strumenti per interpretare le proprie emozioni. Gli esperti li definiscono “analfabeti emotivi”, sottolineando come questa mancanza possa contribuire a confondere i confini tra bene e male. La discussione si concentra sulla difficoltà dei giovani nel riconoscere e gestire i propri stati d’animo, senza tralasciare il ruolo di una società che fatica a fornire loro i mezzi adeguati.

Sono degli "analfabeti emotivi". Certamente intelligenti, svegli. Ma del tutto sprovvisti degli strumenti necessari per decodificare le proprie emozioni e stati d’animo. Questo sono – o rischiano di essere – i giovani d’oggi, secondo l’analisi per la verità poco edificante che ne fa il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, protagonista venerdì 17 aprile all’Auditorium Scavolini di Pesaro, con la lezione dal titolo "Il bene e il male. Educare le nuove generazioni". Davanti a un pubblico, che si suppone però composto più di adulti che di adolescenti, magari desiderosi anche loro di decodificare certi ’enigmi’ del mondo interiore dei propri figli o studenti, Galimberti analizzerà le radici profonde dell’incapacità dei ragazzi di sentire la differenza tra bene e male.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Se il bene e il male si confondono. Galimberti e il vuoto dei giovani Leggi anche: “Il bene e il male. Educare le nuove generazioni”, alla ChorusLife Arena arriva Umberto Galimberti “Ciao, sto male”. Se ChatGpt diventa il migliore amico dei giovani: “Posso dirgli tutto, non mi giudica”Firenze, 10 febbraio 2026 – Non è più solo uno strumento per fare i compiti o cercare informazioni: per una quota significativa di adolescenti...