‘Se domani non torno’ | la prima immagine del film su Giulia Cecchettin

Le riprese del film dedicato alla vicenda di cronaca che ha coinvolto Giulia Cecchettin sono terminate. La produzione ha portato a termine le riprese in diverse location, seguendo il copione che ricostruisce i momenti salienti della storia. La pellicola si propone di raccontare gli eventi e le implicazioni di quanto accaduto, offrendo un’interpretazione cinematografica della vicenda. Questa prima immagine del film anticipa l’uscita del prodotto finale.

Si sono concluse le riprese del film sulla tragica vicenda di cronaca che ha coinvolto Giulia Cecchettin. Il caso veneto che ha sconvolto il mondo per l’omicidio efferato di Filippo Turetta a danno della sua ex fidanzata. La pellicola si intitola Se domani non torno. Non un titolo casuale, ma uno slogan potente che viene dai versi della poesia di Cristina Torres Cáceres. Uno slogan diventato negli anni un potente simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Scopriamo nel dettaglio il film di cui è stato battuto l’ultimo ciak e che presto arriverà in sala. Dal libro allo schermo. Se domani non torno trae inoltre spunto, in modo libero, dal libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Se domani non torno’: la prima immagine del film su Giulia Cecchettin Padova set del film su Giulia Cecchettin, al via oggi le riprese di "Se domani non torno"Il film, prodotto da Notorious Pictures e atteso in sala intorno a novembre, sarà girato in città fino al 4 aprile, nei luoghi frequentati da Giulia,... Leggi anche: Sanremo, Giulio Cecchettin ospite speciale: presenta le iniziative della Fondazione Giulia Cecchettin A Padova al via le riprese del film su Giulia Cecchettin